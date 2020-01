[Sorties Comics] Mercredi 29 Janvier

Panini Comics



Pas de note

Auteurs : Bucci, Camagni



Caché dans les coins les plus sombres et les plus mystérieux se trouve un monde de créatures anciennes et puissantes. Un monde proche du nôtre et en parfait équilibre avec lui. Que se passerait-il si cet équilibre était brusquement perturbé? Dans un New York enneigé, l'aventure extraordinaire de Becky commence.

(Contient les épisodes US Nome Omen 1-6, inédits)

Prix : 10€