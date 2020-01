Après une série de teasers sur son prochain gros event, Marvel donne un aperçu du premier numéro d'Empyre. Le titre prévoit l'affrontement entre, d'un côté les Avengers et les Fantastic Four réunis, et de l'autre une alliance Kree/Skrull menée par Hulkling. Le #1 sortira le 15 avril prochain avec Al Ewing et Dan Slott au scénario, accompagnés au dessin par Valerio Schiti. Retrouvez l'aperçu des premières planches dans la galerie d'images ci-dessous.