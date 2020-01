Une couverture pour Empyre, le prochain event Marvel

Les Avengers et Fantastic Four sont concernés

MAJ2 : Après plusieurs teasers, Marvel nous montre cette fois la couverture d'Empyre #1 qui sortira en avril prochain. Elle annonce une bataille finale que personne n'a vue venir :

MAJ : Marvel a dévoilé deux nouveaux teasers pour son évènement Empyre. Le premier parle d'une alliance impie suite à la guerre Kree/Skrull, et nous montre apparement le Kree Bel-Dann et le Skrull Raksor. Le second nous promet l'étape finale de la saga d'un jeune Avengers, nous présentant Hulkling. Tous ces personnages étaient présents dans le one-shot Incoming, introduisant Empyre, et faisant un point sur leur situation.

Le prochain gros évènement Marvel débutera en avril prochain, et l'éditeur commence à proposer quelques teasers pour se mettre en bouche. En décembre dernier, le one-shot Incoming avait donné de sérieux indices sur l'histoire qui nous attendait. Nous savons que les Avengers et les Fantastic Four seront impliqués, et un teaser lie l'évènement à la guerre Kree/Skrull, et l'autre à Mantis, lorsqu'elle était la Celestial Madonna, et qu'elle a donné naissance au Celestial Messiah, Sequoia. Affaire à suivre !