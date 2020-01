Seth Rogen s'attaque à l'adaptation de Fear Agent

Après Preacher et The Boys

Après avoir adapté ou participer à l'adaptation des deux comics Preacher et The Boys à la télévision, Seth Rogen ne s'arrête pas en si bon chemin et va remettre le couvert avec cette fois-ci la célèbre série de science-fiction déjantée, Fear Agent. Il sera accompagné par le réalisateur de Shazam !, David F. Sandberg, et le tout pour Amazon Prime Video.

Le comic book est l'oeuvre du scénariste Rick Remender et du dessinateur Tony Moore, et les deux superviseront la série en tant que producteurs exécutifs, aux côtés de Lotta Losten. Il n'y a pas plus d'informations disponibles pour le moment, mais on lui souhaite plus de réussite que la dernière série de Remender, Deadly Class, annulée après une saison seulement.