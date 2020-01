Power Rangers : Un anniversaire et une annulation

Boom Studios! commence à faire des annonces sur ses sorties du mois d'avril quelques jours avant de sortir ses sollicitations complètes.

On apprend ainsi que la série Mighty Morphin Power Rangers fêtera son 50ème épisode qui permettre de conclure l'arc Necessary Evil entamé au numéro 40. On y verra les Omega Rangers (une nouvelle équipe crée durant cet arc) et les Power Ragners s'allier avec d'autres personnages, dont fera surement partie Ranger Slayer qu'on voit sur la couveture, pour affronter The Anointed. On y verra aussi le retour attendu d'un personnage qui fera office de cliffhanger.

L'autre news concerne la série soeur, Go Go Power Rangers, qui se concluera au numéro 32 et qui sera aussi la conclusion de l'arc Necessary Evil où les Power Rangers et les Omega Rangers vont s'affronter. Rappelons que cette série se situe dans le passé par rapport à l'autre et que ce numéro coincidera plus ou moins avec le début de l'arc dans Mighty Morphin Power Ranger.

Suivez-vous encore ces séries ?