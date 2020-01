The Walking Dead: World Beyond ne fera que 2 saisons

Alors que la saga The Walking Dead en comics a pris fin cette semaine en France, son adaptation à la télévision est elle loin de voir le bout, et continu même de s'agrandir avec le nouveau spin-off intitulé The Walking Dead: World Beyond. Mais une nouvelle plutôt surprenante vient de tomber, cette série se déroulera seulement sur deux saisons ! Une vraie nouveauté lorsque l'on sait que la série mère entamera sa onzième saison en fin d'année et que Fear The Walking Dead a été renouvelée pour une sixième.

Il semblerait que ce soit dans les plans de la chaine AMC de produire plus d'histoires courtes qui se suffisent à elles-mêmes dans l'univers de Walking Dead. Si World Beyond ne fera donc que deux saisons, il y a donc fort à parier que d'autres séries prendront le relais. Et n'oublions pas les films centrés sur le personnage de Rick, toujours en développement, et qui s'intègre totalement dans cette démarche.

The Walking Dead: World Beyond débutera le dimanche 12 avril 2020, juste après le final de la saison 10 de The Walking Dead.