[Sorties Comics] Vendredi 17 Janvier

Urban Comics



Pas de note

SCÉNARISTE : RUCKA GREG - DESSINATEUR : BURCHETT RICK

Helena Bertinelli était la fille d'un chef de gang mafieux qui a vu ses parents abattus par une famille rivale.

Suite à ce drame, elle est aujourd'hui la justicière de Gotham, Huntress ! Mais quand des fantômes de son passé resurgissent, cette jeune femme tourmentée doit faire équipe avec le Chevalier Noir et le mystérieux détective appelé la Question !

Contenu vo : Batman/Huntress: Cry for Blood #1-6 ; The Question #1 ; "Midnight Train" from Batman Chronicles #1

Prix : 19€