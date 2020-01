Premier trailer pour Stargirl !

Alors que le crossover Crisis on Infinite Earths s'est terminé hier soir sur The CW, la chaine passe déjà à la suite, et cette suite c'est notamment les débuts d'une nouvelle super-héroine, Stargirl ! La première bande annonce vient d'être dévoilée pour l'occasion, alors que la série arrivera au printemps, sans date de fixée pour le moment.

La série se déroulera sur une Terre parallèle à celle des autres séries du ArrowVerse, New Earth 2. Le trailer voit Courtney Whitmore (Brec Bassinger) découvrir le spectre qui appartenait à Starman (Joel McHale) et obtenir des pouvoirs, tout en apprenant que la JSA n'existe plus, tous ses héros étant morts.