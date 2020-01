Avengers: Endgame meilleur film d'action aux Critics Choice Awards

Largement écarté de la course aux oscars, avec seulement une nomination pour meilleurs effets spéciaux, Avengers: Endgame s'est un peu rattrapé la nuit dernière lors des Critics Choice Awards. Le gros blockbuster des Studios Marvel pour l'année 2019 repart avec deux récompenses, celle de meilleur film d'action, et celle pour les meilleurs effets spéciaux.

À noter que le film était nommé dans la catégorie meilleur film de science-fiction ou d'horreur, et a perdu face à Us. Un autre Marvel, Spider-Man: Far From Home, était lui aussi nommé pour le meilleur film d'action.

De son côté, Joaquin Phoenix remporte à nouveau le prix du meilleur acteur pour Joker , après les Golden Globes, et solidifie encore ses chances pour l'oscar. C'est la seule victoire de la soirée pour Joker , qui laisse filer le prix du meilleur film à Once Upon a Time in Hollywood.