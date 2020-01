[Review VF] Détestable Deadpool Tome 3

La review du jour est un titre proposé par Panini Comics. Il s'agit de Détestable Deadpool Tome 3. Le numéro est écrit par Gerry Duggan et est dessiné par Mike Hawthorne, Scott Koblish et Matteo Lolli. Il est sorti le 27 novembre pour18€. Il contient les titres US Despicable Deadpool #297-#300.

L'univers Marvel a un compte à régler avec Deadpool .

La tête de Wade Wilson est mise à prix à vingt millions de dollars et tous les criminels veulent lui faire la peau. Comme si cela ne suffisait pas, Captain America est bien décidé à faire payer au mercenaire ses choix pour le moins discutables. La légende vivante lance ainsi une armée de super-héros sur les traces de Deadpool .

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons dire quelques mots sur les auteurs. Si Koblish est déjà intervenu par le passé sur le titre, il reste loin du scénariste Gerry Duggan qui, pour sa part, règne en maître sur le titre depuis 2013. Il faut dire aussi que les résultats sont là et bien là. Sans révolutionner l'univers, l'auteur parvient tout de même à tirer son épingle du jeu grâce à une base assez solide de bonnes idées. Ce tome 3 en est d'ailleurs la preuve. Résultat, on lit sans trop se prendre la tête et surtout avec un certain plaisir. Cela tombe bien, c'est ce que l'on demande à un numéro sur Deadpool , le plus souvent. Pour ce troisième tome, c'est la même chose. Les pages se tournent et on passe un bon moment. Cette fois encore, l'auteur s'éloigne un petit peu de ce qu'il a fait par le passé en mettant de côté Cable et en s'attaquant à l'univers Marvel au sens large.

Chauffez-moi et cette baignoire dégage plus vite qu'Oncle Ben face à un cambrioleur.

Duggan termine son run de plusieurs années de manière assez efficace. En fin de compte, la recette reste toujours à peu près la même mais le goût est toujours au rendez-vous. De manière générale, l'auteur reprend tout ce qui fait le charme de Deadpool et l'exploite à bon escient. Le quatrième mur vole plus d'une fois en éclat et les dialogues sont toujours aussi bons. Les punchlines sont présentes, nombreuses et assez fun et, bien évidemment, l'humour est omniprésent. Pour ce qui est du récit, on s'éloigne des deux précédents tomes mais sans renouveler l'univers pour autant. On pourrait même dire que les liens avec ses premiers récits sont assez nombreux. Il y a un côté "la boucle est bouclée" qui n'est pas désagréable et qui devrait plaire à un bon nombre de lecteurs... ... ... et interloquer les autres !

Le Deadpool , le Deadpool , est un être vraiment très cool... Prends garde ! Car mon grapin est là !

Pour ce qui est de la partie graphique, les dessins sont toujours aussi bons et, surtout, restent dans la continuité des tomes précédents malgré le fait que l'équipe graphique soit passée de deux à trois membres. La mise en scène est très bonne, le découpage réfléchie et la colorisation contibue plutôt bien au renforcement des dessins et à l'ambiance générale. Les covers sont également très bonnes et alternent, cette fois encore, des covers déjantées avec des covers un petit peu plus sérieuses.