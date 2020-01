Encore des affiches la série Locke & Key

Maj du 19/01 : De nouvelles affiches ont été dévoilées sur la page facebook de la future série Netflix. Cette fois, elles sont au nombre de cinq.

Les voici :

- - - - - -

Maj du 18/01 : Après le trailer, c'est une affiche qui a été dévoilée. Sa composition est assez simple : les enfants, la forêt avec une ouverture en forme de clé, le titre, la date de diffusion et la phrase catchy "secrets are meant to be unlocked" traduisible par "les secrets sont là pour être dévoilés" (unlock renvoyant également à l'idée de porte fermée).

Voici l'affiche :

- - - - - - -

Après de nombreuses péripéties, la série TV Locke & Key, adaptée du comics de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, va enfin voir le jour sur Netflix le 7 février prochain. Pour préparer l'arrivée de cette saison 1, le service de streaming a diffusé une bande annonce que vous trouverez ci-dessous. Qu'en pensez-vous ?

VO

VF