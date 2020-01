Alors que la suite de la saga solo de Wonder Woman au cinéma sera sûrement l'un des films les pus attendus de cette année 2020, une nouvelle image du film vient d'être dévoilée. On y retrouve Diana dans son costume, arrêtant sans doute un criminel, avec une touche d'humour et en demandant à quelqu'un de rester silencieux.

Wonder Woman 1984 est toujours réalisé par Patty Jenkins et prévu pour le 3 juin 2020 en France.