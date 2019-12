[Zap' MDCU] Sorties du 18/12/2019

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 18 décembre ! Chez Marvel, on a lu la conclusion de Annihilation Scourge et on a testé The Rise of Kylo Ren et Star Wars: Empire Ascendant. Chez DC Comics, c'est la fin pour Doomsday Clock et Batman par Tom King mais le début de la nouvelle série Suicide Squad et la mini-série Year of the Villain: Hell Arisen. On a aussi été voir Justice League et Batman/Superman. En indés, on est retrouné voir Family Tree de Lemire et Hester.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) Hell Arisen Chapter 1 Ecrit par James Tynion IV Dessiné par Steve Epting Couverture de Steve Epting





(1) Family Tree #2 Ecrit par Jeff Lemire Dessiné par Phil Hester Couverture de Phil Hester

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Annihilation - Scourge Omega #1 Ecrit par Matthew Rosenberg Dessiné par Manuel Garcia Couverture de Josemaria Casanovas





(1) Star Wars: Empire Ascendant #1 Ecrit par Charles Soule, Greg Pak, Ethan Sacks, SImon Spurrier Dessiné par Caspar Wijngaard, Luke Ross, Paolo Villainelli, Roland Boschi Couverture de Riccardo Federici

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Justice/Doom War Part 9 Ecrit par Scott Snyder & James Tynion IV Dessiné par Jorge Jimenez Couverture de Francis Manapul





(1) Bad Blood Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Bruno Redondo Couverture de Ivan Reis





(1) Discouraged of Man Ecrit par Geoff Johns Dessiné par Gary Frank Couverture de Gary Frank