[Review VF] James Bond 05 - Black Box

James Bond est de retour pour son cinquième album chez Delcourt, et en attendant le prochain film l’année prochaine. L’équipe artistique change encore une fois, et nous allons voir ce que ça donne.

Le scénario est repris par Benjamin Percy, un romancier qui s’est mis aux comics récemment, notamment chez DC avec Green Arrow et Teen Titans. Son travail sur James Bond date de 2017, et ne comprend pour le moment que cet unique album. L’histoire qu’il y raconte est la quête de 007 pour retrouver une boîte noire contenant une grande quantité d’informations privées, récupérées sur internet par des hackers. Le sujet est donc contemporain, mais le récit le survole, et nous propose un James Bond à l’ancienne, et assez classique.

Ne vous attendez pas à une révolution, et d’ailleurs, ce n’est peut-être pas ce qu’on attend d’un James Bond. Tous les ingrédients sont présents : les gadgets, le grand méchant mégalomaniaque, l’adversaire de combat quasi-invincible, la voiture de luxe, les parties de poker… La « James Bond Girl » ne mérite pas qu’on la nomme comme ça, puisqu’il s’agit d’un personnage profond avec une histoire plutôt intéressante, ce qui est un point positif. Percy introduit une narration étonnante, avec des blocs de texte à la première personne. Il est assez déstabilisant de savoir ce que pense Bond, même si ça reste assez discret et ne rentre pas trop dans la psychologie du personnage.

Autre choix du scénariste, le récit se situe à quelques détails près, dans un seul et unique pays : le Japon. Pas de voyage aux quatre coins du monde ici. C’est un peu dommage, mais en même temps, nous ne sommes pas là pour faire du tourisme. Les références au pays sont assez légères, et je ne suis pas sûr que l’impact aurait été différent si l’intrigue s’était passée ailleurs. Le récit n’en reste pas moins efficace, et même s’il aurait pu être plus travaillé, lorsque l’on aime le personnage, la lecture est agréable.

Toujours niveau ambiance, Rapha Lobosco, le nouveau dessinateur, s’en sort plutôt bien. Certaines de ses planches sont peu inspirées, avec peu de décors, mais son découpage est parfois très bon. Lors des scènes d’action, le texte disparaît, et seul le dessin nous narre les exploits de l’espion. Heureusement, c’est là que Lobosco est le meilleur. Son trait épuré et lisible fonctionne bien. De plus, l’album se termine sur une galerie d’illustrations, où d’autres artistes interviennent. L’album en prend de l’épaisseur, et certaines sont réussies.