[Review VF] Magnificent Ms Marvel Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Panini Comics. Il s'agit de Magnificent Ms Marvel Tome 1 : La fabuleuse Miss Marvel . Le numéro est écrit par Saladin Ahmed et est dessiné par Minkyu Jung. Il est sorti le 27 novembre pour 18€. Il contient les titres US The Magnificent Ms Marvel 1-6.

La destinée de Miss Marvel

Des extraterrestres envahissent le New Jersey et sont à la recherche de Miss Marvel . Mais pourquoi s'intéressent-ils de si près à Kamala Khan ? Pour répondre à cette question, la jeune héroïne entame un voyage qui la conduira de l'autre côté des étoiles...

S'il y a bien un personnage qui a fait mouche dès son arrivée, c'est bien Kamala Khan. Créé en 2013, cette Miss Marvel reprend une recette qui a déjà fait ses preuves par le passé : un super-héros mais qui a également des problèmes dans la vie civile. Dans le cas de Khan, ce qui séduit particulièrement le public, c'est qu'il y a une réelle écriture autour du personnage afin de donner un véritable background au personnage. Nous ne sommes pas tombés dans le piège de la simple étiquette sur laquelle il y aurait écrit "musulman". Non, ici, nous avions également ce que cela impliquait dans sa vie de tous les jours ET dans sa vie de tous les jours. Résultat des courses : une super série sur la durée qui a remporté son lot de récompenses. En 2018, l'équipe créative change et le titre glisse vers Magnificent Ms Marvel. C'est cette série que nous allons vous présenter aujourd'hui.

Il y a des limites à l'altruisme. Combien de fois as-tu failli mourir ?

Le volume commence par un petite récapitulatif des origines du personnages. Il s'agit de Kamala qui explique à une amie comme elle est devenue Miss Marvel . Simple, efficace et parfait pour que les nouveaux lecteurs ne soient pas perdus. Fait intéressant, ce petit récapitulatif ne prend que deux-trois pages. Après cela, nous attaquons la suite des aventures du personnage avec, d'emblée, un petit twist qui va permettre de donner un petit coup de fouet à la super-héroïne (et donc, à la lecture). A ce sujet, on notera d'ailleurs que nous sommes parfaitement dans la continuité du premier tome. Vu le synopsis, il y avait de quoi avoir peur. Imaginer la super-héroïne Ms Marvel de l'autre côté de la galaxie pouvait très bien mettre un frein aux aventures de Kamala, la jeune adolescente. Pourtant, ce n'est absolument pas le cas. Tout d'abord parce qu'il est évident que le scénariste possède la même approche que son prédécesseur à savoir le fait de bosser autant l'héroïne que la jeune femme mais, en plus, il se permet des choses assez incroyables. Il y a des prises de risque et le tout aura été clairement payant. Sans trop en dire pour ne pas spoiler, on ne peut que saluer les pirouettes scénaristiques qui permettent de continuer de travailler les deux facettes de la jeune fille. Le tout donne une nouvelle série qui parvient à faire ce que la plupart des suites ne parvient pas à faire : rester dans la lignée du produit d'origine tout en apportant suffisamment de choses pour ne pas lasser.

C'est si dégueu que c'est presque cool.

Côté dessin, il n'y a pas grand-chose à redire. Les traits, la colorisation, la mise en scène, le design des créatures, les visages des personnages, les tenues vestimentaires... Rien n'est laissé au hasard.

A l'inverse, pour ce qui est des covers, le travail proposé est plutôt bon mais sans être exceptionniel non plus. Nous avons le personnage principal, une pose sympathique qui, le plus souvent, met en avant ses pouvoirs ainsi qu'une petite dimension super-héroïque. Disons que le cahier des charges est rempli. A titre de comparaison, la variant cover de Babs Tarr est très intéressante dans le sens où elle reprend tous ces éléments tout en intégrant l'identité civile de Ms. Marvel.

En bonus, vous trouverez les variant covers ainsi que les biographies des auteurs.