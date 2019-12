[Zap' MDCU] Sorties du 11/12/2019

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 11 décembre ! En indés, on se concentre sur Boom! avec la suite de Hellmouth et Go Go Power Rangers. Chez Marvel, on se contente des séries mutantes avec X-Force et New Mutants. Chez DC Comics, on a lu la révélation de l'identité de Clark Kent dans Superman ainsi que Detective Comics et les one-shot Villain of the Year, Ocean Master et Dark Knight Returns: The Golden Child.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) The Skeleton Key Ecrit par Benjamin Percy Dessiné par Joshua Cassara Couverture de Dustin Weaver





(1) Hellmouth #3 Ecrit par Joss Whedon, Jordie Bellaire, Jeremy Lambert Dessiné par Eleonora Carlini Couverture de Jenny Frison

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) To The Grave Ecrit par Ed Brisson Dessiné par Flaviano Armentaro Couverture de Ros Reis

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Ocean Master - King Ecrit par Dan Watters Dessiné par Miguel Mendoca Couverture de Francesco Mattina





(1) Orphans Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Fernando Blanco Couverture de Tony S. Daniel





(1) Book 1 Ecrit par Frank Miller Dessiné par Rafael Grampa Couverture de Rafael Grampa





(1) Truth Ecrit par Brian Michael Bendis Dessiné par Ivan Reis & Joe Prado Couverture de Ivan Reis & Joe Prado

LES GRANDS DE L'INDé