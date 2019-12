Shazam 2 annoncé pour avril 2022 !

DC Entertainment et la Warner Bros. semblent mettre de l'ordre dans leurs plannings en cette fin d'année, après l'annonce de The Flash pour juillet 2022, c'est désormais la suite des aventures de Shazam qui a droit à sa date, la même année mais un peu plus tôt, en avril 2022.

Peu d'informations concernant le film pour le moment mais Asher Angel et Zachary Levi reprendront logiquement leurs rôles respectifs de Billy Batson et Shazam . Les autres enfants du foyer aperçus dans le premier volet devraient aussi être de retour. Concernant l'équipe créative, il ne devrait pas y avoir de changement non plus, David F. Sandberg à la réalisation et Henry Gayden à l'écriture.

Cette suite construira sans doute sur ce qui avait été lancé dans la scène post-générique du film, avec l'apparition du vilain "chenille" Mister Mind.