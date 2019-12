Une date de sortie pour le film Flash !

Alors que l'on pensant le projet quasiment enterré, voici que la Warner Bros. annonce une date de sortie pour le film centré sur le personnage de Barry Allen /Flash, en développement depuis plusieurs années maintenant. L'annonce de cette date confirme donc que le film est toujours dans les cartons et devrait voir le jour pour le mois de juillet 2022, le 1er exactement, pour les États-Unis.

L'acteur Ezra Miller incarne le personnage et est appru dans les films Batman Vs Superman : Dawn of Justice , mais surtout Justice League, en 2017. Il est donc naturel qu'il reprendra son rôle dans le film solo, le mystère plane en revanche toujours sur le reste du casting. Kiersey Clemons a tourné des scènes d'Iris pour Justice League, et Billy Crudup pourrait revenir dans le rôle du père de Barry. Quant à la réalisation, après de nombreux changements, c'est désormais Andy Muschietti qui a les rênes du projet en main.

Cette nouvelle confirme aussi que l'univers partagé de DC ne l'est plus vraiment, ou en tout cas difficilement, alors que d'un côté nous avons des films solos sur Wonder Woman , Aquaman et Flash , et de l'autre un nouveau Batman , et peut-être, un nouveau Superman aussi. Êtes-vous toujours intéressé par ce film sur Flash ?