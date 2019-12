[Sorties Comics] Mercredi 11 Décembre

Panini Comics

Auteurs :Lee, Kirby



1966 est sans doute l'année la plus marquante de l'histoire des Quatre Fantastiques avec la "trilogie" de Galactus et du Silver Surfer et les débuts de la Panthère Noire, premier héros africain et seigneur du Wakanda. On retrouve aussi les Inhumains, les redoutables Homme-Sable et Fatalis, ainsi que la Torche des origines, l'androïde qui a été le tout premier héros Marvel.

