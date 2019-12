WW 3 et un spin-off sur les amazones en projet

Alors que la première bande annonce de Wonder Woman 1984, le second opus de la saga de la princesse amazone, est sorti ce dimanche, la réalisatrice fait déjà part de ses projets pour la suite. Si tout se passe comme Patty Jenkins l'espère, elle prévoit un Wonder Woman 3 et un spin-off dans le même univers, centré sur les peuple des amazones. Elle aurait même déjà les histoires en tête pour ces deux films, et il s'agirait simplement de savoir si elle aura le feu vert de la part de la Warner Bros., ou non.

"En fait, nous connaissons déjà toute l'histoire pour Wonder Woman 3 et même plus parce qu'il y a un film spin-off sur les amazones, également, donc on a déjà tout de planifié. Il s'agit simplement de savoir si nous changerons nos plans et quand." a confié Patty Jenkins.

La réalisatrice avoue également qu'elle ne souhaite plus tourner les films les uns derrières les autres et qu'elle préfère avoir des pauses, "Je pense que ce que nous ne voulons pas faire c'est enchainer les tournages. C'était chouette de faire ces deux films l'un derrière l'autre, mais je pense que c'est un important d'avoir un peu de repos entre, et j'aime faire d'autres choses entre temps. Et Gal a d'autres projets. Je n'aime pas prendre des décisions trop à l'avance. Il faut qu'on voit si on se sent de faire le film que l'on veut faire quand le moment viendra."

Wonder Woman 1984 sortira le 3 juin 2020 en France, et il y a fort à parier que le succès, ou non, de celui-ci fera beaucoup pencher la balance pour un troisième opus, et surtout pour un possible spin-off.