[Zap' MDCU] Sorties du 04/12/2019

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 4 décembre ! Encore une petite semaine chez Marvel où l'on a seulement lu The Amazing Spider-Man . Chez DC Comics, on a été voir le one-shot hivernal New Year's Evil et on poursuit la lecture des deux gros arcs en cours dans Justice League et Batman. En indés, on est revenu sur Die et on a testé les nouvelles séries 20XX et Mighty Morphin Power Rangers/Teenage Mutant Ninja Turtles.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) Justice/Doom War Part 8 Ecrit par Scott Snyder Dessiné par Jorge Jimenez Couverture de Francis Manapul





(1) 20XX #1 Ecrit par Jonathan Luna & Lauren Keely Dessiné par Jonathan Luna Couverture de Jonathan Luna





(1) Doom's Day Ecrit par Nick Spencer Dessiné par Oscar Bazaldua Couverture de Tony Daniel & Edgar Delgado

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(2) City of Bane Part 10 Ecrit par Tom King Dessiné par Mikel Janin Couverture de Mikel Janin





(1) New Year's Evil Ecrit par Gabriel Hardman & Corrina Bechko / Kenny Porter / Philip Kennedy Johnson / Jim Krieg / Dan Watters / Ram V. / Christos Gage / Dave Wielgosz / Kurt Busiek / Vita Ayala Dessiné par Gabriel Hardman / Ramon Villalobos / Sumit Kumar / Aneke / Alessandro Viti / Anthony Spay & Jon Sibal / Karl Mostert / Cian Tormey / Dale Eaglesham / Elena Casagrande Couverture de Jim Cheung

LES GRANDS DE L'INDé