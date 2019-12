Attendue aujourd'hui, voici la toute première bande annonce de Wonder Woman 1984, deuxième film de la franchise solo de la princesse amazone, qui sortira en France le 3 juin 2020. Une film définitivement ancré dans les années 80, avec musiques, logos et fringues qui vont bien, ainsi que quelques jolies surprises comme notamment l'avion invisible et l'armure tirée de Kingdom Come.

