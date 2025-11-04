Quels titres X-Men : Age of Revelation sortiront en décembre ?

Marvel a dévoilé tous les titres liés à l'event Age of Revelation qui sortiront en décembre. Vous trouverez ci-dessous la liste, la date de sortie, les auteurs, le synopsis ainsi que la cover.

Sorties du 3 décembre 2025

Amazing X-Men #3

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Mahmud Asrar

Titre principal

X ANNÉES PLUS TARD, contre toute attente et avec de lourdes pertes, les X-Men atteignent Philadelphie, la capitale des Territoires de Révélation. Mais c’est profondément dans le territoire ennemi, et les X-Men considérablement réduits auront besoin d’alliés importants pour réaliser leur objectif : l’assassinat de Révélation, rendu d’autant plus crucial maintenant qu'ils connaissent son véritable plan !

Binary #3

Ecrit par Stephanie Phillips et dessiné par Giada Belviso

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, Carol Danvers, portant le lourd fardeau du nom cosmique BINARY et ressentant le pouvoir divin de la FORCE PHÉNIX parcourant son corps, se retrouve maintenant face à l'ennemi venu anéantir tout ce que Carol chérit ! À son moment le plus faible, Carol parviendra-t-elle à contenir la destruction, ou explosera-t-elle en supernova… emportant tout avec elle ?!

Laura Kinney: Sabretooth #3

Ecrit par Erica Schultz et dessiné par Valentina Pinti

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, SABRETOOTH traque ARAKKO, le foyer d'APOCALYPSE ! Ne manquez pas ce tournant crucial dans le plan de RÉVÉLATION, alors que LAURA doit choisir entre la famille et la fidélité… avec de mortelles conséquences.

Longshots #3

Ecrit par Gerry Duggan et Jonathan Hickman et dessiné par Alan Robinson

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, tous vos héros sont morts ! Pensiez-vous que nous BLAGUIONS ? C'est l'un des rares livres où nous pouvons nous permettre cela, alors, bien sûr, nous tuons TOUT LE MONDE ! Mais voulez-vous voir comment tout cela se passe ? Bien SÛR que vous voulez ! Alors tendez les mains en décembre et laissez votre libraire mettre une copie de LONGSHOTS dans vos petites mimines sales ! Oh, vous êtes libraire ? Eh bien, mettez-vous à passer commande ! Il y a une foule sauvage de fans qui attend à vos portes en réclamant ce livre ! Attention ! Ils sont en train de défoncer la vitre !

Sorties du 10 décembre 2025

Iron & Frost #3

Ecrit par Cavan Scott et dessiné par Ruairi Coleman

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, Iron King règne en maître – et le temps presse. Emma Frost doit tout risquer pour atteindre l'homme qu'elle a autrefois aimé. La dévastation dans le futur est inévitable, mais un pari désespéré peut-il sauver le passé ?

Rogue Storm #3

Ecrit par Murewa Ayodele et dessiné par Roland Boschi

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, à la suite des actions de ROGUE et de STORM, un mal ancien a été libéré dans le monde. Les sorciers rencontrent des fins brutales. Les défenses magiques de DOCTOR DOOM, DAIMON HELLSTROM, THE SCARLET WITCH, DOCTOR STRANGE et de nombreux mystiques de l'univers Marvel s'avèrent inefficaces. Avec l'aide du sorcier déshonoré DANIEL DRUMM (le frère jumeau fantôme de DOCTOR VOODOO, mort lors de sa toute première apparition), ROGUE et STORM affronteront le mal ancien une dernière fois.

Sinister's Six #3

Ecrit par David Marquez et dessiné par Rafael Loureiro

Tie-in

DES ANNÉES PLUS TARD, les Sinister's Six ont attiré l’attention de Révélation lui-même ! Ce groupe de bagarreurs et de voleurs peut-il s’en sortir ? Et quelles sont les véritables intentions de M. Sinistre à leur égard ?

Unbreakable X-Men #3

Ecrit par Gail Simone et dessiné par Lucas Werneck

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, un Gambit accablé de chagrin a pour mission de récupérer et de rappeler plusieurs X-Men réticents qui ont quitté la vie de mutant, pour affronter une créature cauchemardesque capable de tous les condamner ! C’est le retour de plusieurs mutants bien-aimés (et quelques-uns moins appréciés) ! Ensemble, ils reviennent pour tenter de contenir l’improbable armée de morts-vivants qui menace à la fois Atlantis et le monde de la surface !

Sorties du 17 décembre 2025

Omega Kids #3

Ecrit par Tony Fleecs et dessiné par Andrés Genolet

Tie-in

DES ANNÉES PLUS TARD, Quentin Quire découvre exactement ce qu'il a créé pour Révélation. Kid Omega est-il devenu un revenant du passé ? Ou bien l'ère des Omega Kids doit-elle prendre fin ?

Radioactive Spider-Man #3

Ecrit par Joe Kelly et dessiné par Kev Walker

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, lorsque la situation devient critique dans un désert post-apocalyptique infesté de monstres et infecté par le gène X, envers qui un Spider-Man RADIOACTIF a-t-il une plus grande responsabilité : les habitants de NYC ou les personnes qu'il aime le plus au monde ?! L'ancien Spider-Man, Miles Morales et Ghost-Spider connaissent la réponse – et ils n'hésiteront pas à se confronter à Peter Parker pour faire ce qu'il faut !

The Last Wolverine #3

Ecrit par Saladin Ahmed et dessiné par Edgar Salazar

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, WOLVERINE a retrouvé LOGAN. Mais lorsque l'élève rencontre le maître sur le champ de bataille, qui restera debout en tant que DERNIER WOLVERINE ? Une histoire déchirante de trahison et de promesses brisées, ce numéro restera une référence dans les récits de WOLVERINE !

X-Men: Book of Revelation #3

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Netho Diaz

Titre principal

X ANNÉES PLUS TARD, le tribunal de Revelation est en émoi alors que des complots sont révélés et des trahisons mises à nu. Mais la plus grande trahison de toutes est encore à venir, et le monde ne sera plus jamais le même.

Sorties du 24 décembre 2025

Cloak or Dagger #3

Ecrit par Justina Ireland et dessiné par Lorenzo Tammetta

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, les jumeaux Fenris ont acculé Cloak, et la situation ne s'annonce pas bien. Dagger a une dernière carte à jouer, mais l'utiliser pourrait déchirer nos héros – et ce qui reste du tissu de la réalité – pour de bon…

Expatriate X-Men #3

Ecrit par Eve L. Ewing et dessiné par Francesco Mortarino

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, MELEE, BRONZE, RIFT, COLOSSUS, MS. MARVEL et l'équipage du Dragonfly affrontent DARKCHILD en personne. Elle veut quelque chose qu'ils possèdent, et elle possède quelque chose qu'ils désirent. Mais justement quand ils ont le plus besoin de s'unir, leur groupe d'insurgés est déchiré par le mensonge et la tromperie. Parviendront-ils à s'échapper vivants ou seront-ils engloutis par les caprices des Terres du Limbe ?

Undeadpool #3

Ecrit par Tim Seeley et dessiné par Carlos Magno

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, WADE WILSON et FEARLESS atteignent leur objectif. Mais les X-MEN EXPATRIÉS accompliront-ils leur mission ou succomberont-ils aux pulsions incontrôlables d'UNDEADPOOL ?

X-Vengers #3

Ecrit par Jason Loo et dessiné par Sergio Davila

Tie-in

X ANNÉES PLUS TARD, l'horloge tourne pour sauver à la fois le monde des humains et des mutants ! Qu'est-ce qui a réveillé une apocalypse technologique ? Et les X-Vengers pourront-ils l'arrêter tout en repoussant à la fois Revelation et le président Sam Wilson ?

X-Men: Age of Revelation Finale #1

Ecrit par Jed MacKay et dessiné par Ryan Stegman

Titre principal

« J'ai tracé la voie à suivre pour cette espèce. Pour ce monde. Pour nous tous. Je ne fais pas cela par colère, mais par amour. Je ne fais pas cela par amour du pouvoir, mais par haine de celui-ci. J'ai été chargé d'assurer la survie du plus apte. J'assure la survie de chacun. » - Révélation