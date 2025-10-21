  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Premières images pour la très attendu Batman/Static Beyond #1

Premières images pour la très attendu Batman/Static Beyond #1

21 Octobre 2025 par Jeff 0 cbm
Premières images pour la très attendu Batman/Static Beyond #1

DC Comics l'avait annoncé l'été dernier. Une nouvelle série autour des super-héros du futur va être mis en avant. Super-héros... futur... vous pensez à l'univers de Batman Beyond ? Bingo ! Mais cette fois, il fera équipe avec Static de la série animée Static Shock. Intitulée Batman/Static: Beyond, la série tiendra en six numéros et sera écrite par Evan Narcisse avec des dessins de Nikolas Draper-Ivey.

Si nous en reparlons, c'est parce que les premières planches du premier numéro ont été dévoilées. les voici :

 

  

Batman/Static: Beyond #1 sortira le 12 novembre.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
New History of the DC Universe s'achève avec la mort de Darkseid

New History of the DC Universe s'achève avec la mort de Darkseid

21 Octobre 2025

Et un aperçu du futur

Votre avis sur la saison 2 de Peacemaker

Votre avis sur la saison 2 de Peacemaker

20 Octobre 2025

Dites-nous tout !

Bradley Cooper refuse de dire s'il reviendra en Jor-El ou non dans Man of Tomorrow

Bradley Cooper refuse de dire s'il reviendra en Jor-El ou non dans Man of Tomorrow

20 Octobre 2025

Question ? Esquive !

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire