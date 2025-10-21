Premières images pour la très attendu Batman/Static Beyond #1

DC Comics l'avait annoncé l'été dernier. Une nouvelle série autour des super-héros du futur va être mis en avant. Super-héros... futur... vous pensez à l'univers de Batman Beyond ? Bingo ! Mais cette fois, il fera équipe avec Static de la série animée Static Shock. Intitulée Batman/Static: Beyond, la série tiendra en six numéros et sera écrite par Evan Narcisse avec des dessins de Nikolas Draper-Ivey.

Si nous en reparlons, c'est parce que les premières planches du premier numéro ont été dévoilées. les voici :

Batman/Static: Beyond #1 sortira le 12 novembre.