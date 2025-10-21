  1. Accueil
  3. New History of the DC Universe s'achève avec la mort de Darkseid

21 Octobre 2025 par Jeff 0 aipt
La preview VO de New History of the DC Universe #4 (numéro final) a été dévoilée. Le numéro est écrit par Mark Waid et est dessiné par Tony S. Daniel et Hayden Sherman. Edité par DC Comics, il sort ce mercredi 22 octobre pour 5.99$.

LA CONCLUSION ÉPOUSTOUFLANTE D'UN NOUVEAU CLASSIQUE DE MARK WAID, TONY S. DANIEL ET HAYDEN SHERMAN ! La documentation de Barry Allen sur l'histoire de l'univers DC atteint les jours présents, en commençant par les événements qui auront bouleversé le monde : Flashpoint. Les héros affrontent de nouvelles menaces comme Perpetua et le Batman Qui Rit, et la prochaine génération de héros, tel que Jon Kent, Wallace West et Jackson Hyde, commence à émerger des cendres des diverses destructions. Tout cela mène à la mort de Darkseid et à un aperçu de ce qui nous attend dans le futur. Vous ne voudrez pas manquer ce dernier volet !

 

  

