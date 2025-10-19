  1. Accueil
  3. Panini Comics, Opération Marvel Day : Deadpool VS Wolverine offert

19 Octobre 2025 par Jeff 0
Panini Comics a lancé une nouvelle opération promotionnelle. Intitulée Opération MARVEL DAY, son principe est simple : acheter 3 poche OU 2 must-have = 1 comics offert* !

Le titre en question est le titre inédit DEADPOOL vs WOLVERINE.

 

Pour les intéressés, vous trouverez la liste des titres POCHE ici : https://www.bdfugue.com/editeur/panini/marvel-poche et la liste des titres MUST-HAVE ici : https://www.bdfugue.com/editeur/panini/marvel-must-have#ref=185. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à ajouter le code promo MARVELDAY dans l'encart "code promo". 

*Comics offert dans la limite des stocks disponibles.

 

Pour rappel, BD Fugue est un réseau de librairies indépendantes. En achetant chez eux, vous soutenez bel et bien les librairies indépendantes. Dans le même ordre d'idée, en passant commande chez eux en passant par nos liens, vous soutenez par la même occasion MDCU. Un petit plus qui permet au site internet de continuer de vous proposer du contenu de qualité.

