Le programme à venir pour DC Vertigo

DC Comics a révélé de nouveaux titres à venir lors de son panel DC Vertigo à la NYCC. Cette annonce permet de donner plus de précision sur la relance de Vertigo, avec pas moins de 10 nouvelles séries pour 2026. Voici ce qui a été annoncé :

- The Nice House by The Sea #7 par James Tynion IV et Álvaro Martínez Bueno (nouveau cycle, 4 février 2026)

- Bleeding Hearts #1 par Deniz Camp, Stipan Morian et Matt Hollingsworth (11 février 2026)

- End of Life #1 par Kyle Starks, Steve Pugh et Chris O’Halloran (18 février 2026)

- The Peril of the Brutal Dark: An Ezra Cain Mystery #1 par Chris Condon et Jacob Phillips (25 février 2026)

- 100 Bullets: The US of Anger par Brian Azzarello et Eduardo Risso (juillet 2026)

- Black Tower: The Raven Conspiracy par Ram V et Mike Perkins (un thriller d’espionnage contemporain)

- Necrataceous par Tom Taylor et Darick Robertson

- Fantatic par Grace Ellis et Hannah Templer (histoire sur la relation « parasociale » entre créateur et fan)

- A Walking Shadow par Si Spurrier et Aaron Campbell

- The Crying Doll par Mariko Tamaki et Rosemary Valero-O’Connell

Malgré le retour de Vertigo, DC Black Label continue d'exister, puisqu'il est prévu la série Swamp Thing 1989. Prévu en 4 numéro, elle fera suite à l'histoire annulée à l'époque où Swamp Thing rencontre Jésus Christ.