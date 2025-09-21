[Sorties Comics] Mercredi 24 Septembre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !

Les sorties du jour





(1) Sunstone Mercy Intégrale Panini Comics Quand on aime quelqu'un, on lui érige un sanctuaire dans son coeur. Un lieu où on dépose de bons souvenirs et des moments précieux. Anne est sur le point de retrouver cet endroit sacré saccagé, par celui à qui il était dédié. Quant à Ally et Alan, leur relation va se retrouver mise à rude épreuve alors que ce qui ne devait être qu'un simple passe-temps, se transforme en obsession et menace de détruire tous les autres aspects de leur vie. Stjepan Sejic (Harleen, Fine Print) voit sur le long terme pour sa série Sunstone. Les 5 premiers tomes (centrés sur les personnages de Lisa et Ally) ont donné lieu à 3 intégrales. À partir du sixième volume, la série a un sous-titre : Mercy et se focalise sur Alan et Anne. Les tomes 6 à 8 sont ici compilés dans cette nouvelle intégrale (la quatrième de la série Sunstone et la première de la période Mercy donc). Prix : 39.95€ Quand on aime quelqu'un, on lui érige un sanctuaire dans son coeur. Un lieu où on dépose de bons souvenirs et des moments précieux. Anne est sur le point de retrouver cet endroit sacré saccagé, par celui à qui il était dédié. Quant à Ally et Alan, leur relation va se retrouver mise à rude épreuve alors que ce qui ne devait être qu'un simple passe-temps, se transforme en obsession et menace de détruire tous les autres aspects de leur vie. Stjepan Sejic (Harleen, Fine Print) voit sur le long terme pour sa série Sunstone. Les 5 premiers tomes (centrés sur les personnages de Lisa et Ally) ont donné lieu à 3 intégrales. À partir du sixième volume, la série a un sous-titre : Mercy et se focalise sur Alan et Anne. Les tomes 6 à 8 sont ici compilés dans cette nouvelle intégrale (la quatrième de la série Sunstone et la première de la période Mercy donc).



CONAN LE BARBARE T05 Panini Comics

Dans la fleur de l’âge, Conan et Bêlit mènent une vie de décadence et de débauche. Exposant leurs richesses avec ostentation, ils attirent bientôt l’attention de voleurs intrépides et d’agents de la Stygie, en mission obscure pour leur dieu-serpent !

SAVAGE SWORD OF CONAN T07 Panini Comics Michael Fleisher, John Buscema, Alfredo Alcala…



Conan fait face à l’un de ses adversaires les plus redoutables : Wrarrl, le Dévoreur d’âmes, une créature terrifiante qui absorbe la force vitale de ses victimes. Mais le barbare est prêt à relever le défi ! Comme si cela ne suffisait pas, le capitaine Bor’aqh Sharaq, revient d’entre les morts…

STAR WARS – BATTLE OF JAKKU T03 (sur 3) Panini Comics Alex Segura, Leonard Kirk, Jethro Morales



Malgré son apparente défaite, le Grand Moff Adelhard représente toujours une menace pour la Nouvelle République. De leur côté, la Princesse Leia Organa, Luke Skywalker et Han Solo se réunissent enfin pour affronter le pire des dangers : l’assaut final des forces impériales sur Jakku…

(1) STAR WARS T01 Panini Comics Jason Aaron, John Cassaday



Nous sommes au lendemain de la grande victoire de l'Alliance Rebelle sur l'Empire : Luke Skywalker a rallié les Rebelles et l'Étoile de la Mort a été détruite. Mais le jeune fermier de Tatooine est encore loin d'être un Jedi et l'Empire est loin d'être battu !

(1) DARK VADOR T01 (sur 2) Panini Comics Kieron Gillen, Salvador Larroca



Dark Vador est le bras droit de l'Empereur, il est également l'un des survivants de la plus grande défaite de l'Empire : la destruction de l'Étoile de la Mort par l'Alliance Rebelle. Sa position fragilisée, il est temps pour le Seigneur Noir des Sith de démontrer toute la puissance qui réside en lui.

VADOR ABATTU Panini Comics

Dark Vador a été piégé par les Rebelles. Son vaisseau abattu, il se retrouve désormais le seul impérial sur Vrogas Vas. Luke, Leia, Han Solo et Chewbacca se lancent à sa poursuite dans un affrontement sans merci. Face à tous, Vador peut-il espérer l'emporter ?

CONAN LE BARBARE : L'INTÉGRALE 1985-1986 Panini Comics

Chasses aux trésors, monstres terrifiants et créatures fantastiques : Conan le Barbare repart à l’aventure, cette fois aux côtés du Capitaine Delmurio et de la séduisante Tetra. Plongez dans ces récits palpitants des années 80, où le Cimmérien affronte de nouveaux dangers !

STAR WARS – LA HAUTE RÉPUBLIQUE – AVENTURES – MESSAGES DE LA ZONE D'OCCLUSION Panini Comics

Le Chevalier Jedi Qort se prépare à un conflit sur Eriadu, l'enquêteur Jedi Emerick Caphtor recherche les origines des Sans-noms avec l’aide d’un allié inattendu, et la chasseuse de monstres Ty Yorrick traque les Nihil sur Dalna, une planète ravagée.

DARK MAUL Panini Comics

La trajectoire de Dark Maul est singulière dans la Galaxie. Passé d'élève de Palpatine (et premier Sith rencontré par les Jedi depuis des siècles) à chef d’un empire criminel, le Dathomirien a tout connu. Découvrez-le dans ce magnifique volume.

(1) FANTASTIC FOUR / FATALIS 2099 Panini Comics John Francis Moore, Warren Ellis, Pat Broderick, Matt Ryan…



Le Docteur Fatalis voit son destin basculer lorsqu’une brèche temporelle le projette un siècle dans le futur. En 2099, son royaume est en ruine : son château est abandonné et son nom oublié. Vaincu et défiguré par le cyborg Tiger Wylde, Victor Von Fatalis est déterminé à reconquérir son domaine… puis le monde entier !

(1) The Crow Delcourt The Crow est le récit d'un exorcisme, celui de la douleur intime de James O'Barr. C'est l'histoire d'Éric et de Shelly, tous deux assassinés par des truands. Un an plus tard, un corbeau se pose sur la tombe d'Éric pour le ramener d'entre les morts...



Éric et Shelly sont follement amoureux et sur le point de se marier. Rien ne semble pouvoir troubler leur bonheur, jusqu'à ce soir d'horreur où ils sont arrêtés par un gang de truands. Éric reçoit une balle mortelle, qui lui laisse juste le temps d'assister au calvaire de sa compagne. Un an après son décès, Éric revient parmi les vivants pour venger Shelly. Prix : 20.5€ The Crow est le récit d'un exorcisme, celui de la douleur intime de James O'Barr. C'est l'histoire d'Éric et de Shelly, tous deux assassinés par des truands. Un an plus tard, un corbeau se pose sur la tombe d'Éric pour le ramener d'entre les morts...



Éric et Shelly sont follement amoureux et sur le point de se marier. Rien ne semble pouvoir troubler leur bonheur, jusqu'à ce soir d'horreur où ils sont arrêtés par un gang de truands. Éric reçoit une balle mortelle, qui lui laisse juste le temps d'assister au calvaire de sa compagne. Un an après son décès, Éric revient parmi les vivants pour venger Shelly.