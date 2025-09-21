[Sorties Comics] Mercredi 24 Septembre

Retrouvez ci-dessous toutes les sorties comics prévues aujourd'hui !
Vous pouvez laisser votre avis et une note sous chaque sortie ou via la fiche du comics. Il pourra ainsi apparaitre dans cette actu dans la partie "Les Avis de la Communauté".
Pour rappel, vous pouvez soutenir MDCU en passant par nous lorsque vous faites vos achats de comics. Il vous suffit de retrouver le comics dans notre base de donneés puis de cliquer sur "acheter sur BDFugue" qui est notre libraire partenaire indépendant. A noter qu'il faut forcément passer par notre base de données. Cela ne fonctionne pas si vous allez directement sur BDFugue.
A noter également que vous pouvez vous inscrire aux alertes par mail via la page Liste d'Achats de votre profil pour ne louper aucune sortie !
Quand on aime quelqu'un, on lui érige un sanctuaire dans son coeur. Un lieu où on dépose de bons souvenirs et des moments précieux. Anne est sur le point de retrouver cet endroit sacré saccagé, par celui à qui il était dédié. Quant à Ally et Alan, leur relation va se retrouver mise à rude épreuve alors que ce qui ne devait être qu'un simple passe-temps, se transforme en obsession et menace de détruire tous les autres aspects de leur vie. Stjepan Sejic (Harleen, Fine Print) voit sur le long terme pour sa série Sunstone. Les 5 premiers tomes (centrés sur les personnages de Lisa et Ally) ont donné lieu à 3 intégrales. À partir du sixième volume, la série a un sous-titre : Mercy et se focalise sur Alan et Anne. Les tomes 6 à 8 sont ici compilés dans cette nouvelle intégrale (la quatrième de la série Sunstone et la première de la période Mercy donc).
Jim Zub, Doug Braithwaite
Dans la fleur de l’âge, Conan et Bêlit mènent une vie de décadence et de débauche. Exposant leurs richesses avec ostentation, ils attirent bientôt l’attention de voleurs intrépides et d’agents de la Stygie, en mission obscure pour leur dieu-serpent !
(Contient les épisodes US Conan: The Barbarian (2023) 17-20, inédits)
Michael Fleisher, John Buscema, Alfredo Alcala…
Conan fait face à l’un de ses adversaires les plus redoutables : Wrarrl, le Dévoreur d’âmes, une créature terrifiante qui absorbe la force vitale de ses victimes. Mais le barbare est prêt à relever le défi ! Comme si cela ne suffisait pas, le capitaine Bor’aqh Sharaq, revient d’entre les morts…
(Contient les épisodes US The Savage Sword of Conan (1974) 88-101, précédemment publiés dans LES CHRONIQUES DE CONAN 15-17 et inédits)
Alex Segura, Leonard Kirk, Jethro Morales
Malgré son apparente défaite, le Grand Moff Adelhard représente toujours une menace pour la Nouvelle République. De leur côté, la Princesse Leia Organa, Luke Skywalker et Han Solo se réunissent enfin pour affronter le pire des dangers : l’assaut final des forces impériales sur Jakku…
(Contient les épisodes US Star Wars – The Battle of Jakku: Last Stand (2024) 1-4, inédits)
Quand Marvel a récupéré la licence Star Wars pour les comics, il a proposé cette série. Je ne sais pas ce qu'elle vaut sur le long terme, mais ce premier album est une réussite. A la fois fidèle aux vieux films, tout en racontant de nouvelles histoires. Je recommande pour ceux qui regrettent l'ambiance des premiers films.
Jason Aaron, John Cassaday
Nous sommes au lendemain de la grande victoire de l'Alliance Rebelle sur l'Empire : Luke Skywalker a rallié les Rebelles et l'Étoile de la Mort a été détruite. Mais le jeune fermier de Tatooine est encore loin d'être un Jedi et l'Empire est loin d'être battu !
(Contient les épisodes US Star Wars (2015) 1-12, précédemment publiés dans STAR WARS DELUXE : STAR WARS 1)
Quand Marvel a récupéré la licence Star Wars pour les comics, il a proposé cette série. Je ne sais pas ce qu'elle vaut sur le long terme, mais ce premier album est une réussite. A la fois fidèle aux vieux films, tout en racontant de nouvelles histoires. Je recommande pour ceux qui regrettent l'ambiance des premiers films.
C’est au tour de Star Wars de rentrer dans la collection poche de Panini Comics. C’est l’occasion d’avoir à petit prix l’excellente série Dark Vador de Kieron Gillen où l’auteur décortique le personnage et fait le pont entre l’épisode 4 et 5 avec efficacité. Les personnages secondaires sont bien écrits et les histoires captivantes à suivre.
Le plus gros bémol, ce sont les dessins de Salvador Larroca qui ne sont pas toujours réussis, surtout aux niveaux des visages. Néanmoins, ça reste mieux comparé à ses dessins plus récents. Un immanquable pour les fans Star Wars.
Kieron Gillen, Salvador Larroca
Dark Vador est le bras droit de l'Empereur, il est également l'un des survivants de la plus grande défaite de l'Empire : la destruction de l'Étoile de la Mort par l'Alliance Rebelle. Sa position fragilisée, il est temps pour le Seigneur Noir des Sith de démontrer toute la puissance qui réside en lui.
(Contient les épisodes US Darth Vader (2015) 1-12, précédemment publiés dans STAR WARS DELUXE : DARK VADOR 1)
C’est au tour de Star Wars de rentrer dans la collection poche de Panini Comics. C’est l’occasion d’avoir à petit prix l’excellente série Dark Vador de Kieron Gillen où l’auteur décortique le personnage et fait le pont entre l’épisode 4 et 5 avec efficacité. Les personnages secondaires sont bien écrits et les histoires captivantes à suivre.
Le plus gros bémol, ce sont les dessins de Salvador Larroca qui ne sont pas toujours réussis, surtout aux niveaux des visages. Néanmoins, ça reste mieux comparé à ses dessins plus récents. Un immanquable pour les fans Star Wars.
Kieron Gillen, Jason Aaron, Mike Deodato, Salvador Larroca
Dark Vador a été piégé par les Rebelles. Son vaisseau abattu, il se retrouve désormais le seul impérial sur Vrogas Vas. Luke, Leia, Han Solo et Chewbacca se lancent à sa poursuite dans un affrontement sans merci. Face à tous, Vador peut-il espérer l'emporter ?
(Contient les épisodes US Darth Vader (2015) 13-15 et Annual 1, Star Wars (2015) 13-14 et Annual 1 et Star Wars: Vader Down (2015), précédemment publiés dans STAR WARS DELUXE : VADOR ABATTU)
Christopher Priest, John Buscema
Chasses aux trésors, monstres terrifiants et créatures fantastiques : Conan le Barbare repart à l’aventure, cette fois aux côtés du Capitaine Delmurio et de la séduisante Tetra. Plongez dans ces récits palpitants des années 80, où le Cimmérien affronte de nouveaux dangers !
(Contient les épisodes US Conan the Barbarian (1970) 172-178 et Annual 10-11, précédemment publiés dans Super Conan 19-22 et inédits)
Daniel José Older, Alyssa Wong, Paris Alleyne, Valeria Favoccia…
Le Chevalier Jedi Qort se prépare à un conflit sur Eriadu, l'enquêteur Jedi Emerick Caphtor recherche les origines des Sans-noms avec l’aide d’un allié inattendu, et la chasseuse de monstres Ty Yorrick traque les Nihil sur Dalna, une planète ravagée.
(Contient les épisodes US Star Wars: The High Republic Adventures – Dispatches from the Occlusion Zone (2024) 1-4, inédits)
Cullen Bunn, Jeremy Barlow, Luke Ross, Juan Frigeri
La trajectoire de Dark Maul est singulière dans la Galaxie. Passé d'élève de Palpatine (et premier Sith rencontré par les Jedi depuis des siècles) à chef d’un empire criminel, le Dathomirien a tout connu. Découvrez-le dans ce magnifique volume.
(Contient les épisodes US Star Wars: Darth Maul (2017) 1-5, Star Wars: Darth Maul – Son of Dathomir (2014) 1-4 et Star Wars: Age of Republic – Darth Maul (2019) 1, précédemment publiés dans STAR WARS – L'ÉQUILIBRE DANS LA FORCE 4, Star Wars – Histoires Galactiques 4 et Deluxe : L'ere de la République)
Un très gros Omnibus pour l'autre pépite de la gamme 2099 : Doom 2099 ! On y suit un Doom amnésique, qui va chercher à retrouver sa puissance. Le pitch de base est très intéressant, notamment de suivre un vilain qui doit s’adapter à ce nouveau monde. La série permet de voir l'état de l'univers Marvel en l'an 2099, c'est passionnant même si certains aspects futuristes font daté.
Le mystère de l'identité autour de Doom est très bien construisit, mais passé le numéro 25 la série se perd un peu et proposera des épisodes plus décevants. Pour les épisodes sur les Fantastic Four, je ne les ai pas lus donc je n'ai pas d'avis.
Pour le coup, c’est pour la série Doom 2099 que je conseillerais d'acheter cet Omnibus.
John Francis Moore, Warren Ellis, Pat Broderick, Matt Ryan…
Le Docteur Fatalis voit son destin basculer lorsqu’une brèche temporelle le projette un siècle dans le futur. En 2099, son royaume est en ruine : son château est abandonné et son nom oublié. Vaincu et défiguré par le cyborg Tiger Wylde, Victor Von Fatalis est déterminé à reconquérir son domaine… puis le monde entier !
(Contient les épisodes US Doom 2099 (1993) 1-444, Fantastic Four 2099 (1996) 1-8, Fantastic Four (1961) 413, 2099 A.D. Apocalipse (1995) 1 et 2099 Unlimited (1993) 5-8 et 2099 A.D. Genesis (1995) 1, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : SPIDER-MAN 2099, LES VILAINS DE MARVEL 3, 2099 2-10, 12-18, 20—30, 31-45, SILVER SURFER 12 et inédits)
Un très gros Omnibus pour l'autre pépite de la gamme 2099 : Doom 2099 ! On y suit un Doom amnésique, qui va chercher à retrouver sa puissance. Le pitch de base est très intéressant, notamment de suivre un vilain qui doit s’adapter à ce nouveau monde. La série permet de voir l'état de l'univers Marvel en l'an 2099, c'est passionnant même si certains aspects futuristes font daté.
Le mystère de l'identité autour de Doom est très bien construisit, mais passé le numéro 25 la série se perd un peu et proposera des épisodes plus décevants. Pour les épisodes sur les Fantastic Four, je ne les ai pas lus donc je n'ai pas d'avis.
Pour le coup, c’est pour la série Doom 2099 que je conseillerais d'acheter cet Omnibus.
Michael Fleisher, John Buscema, Alfredo Alcala…
Conan fait face à l’un de ses adversaires les plus redoutables : Wrarrl, le Dévoreur d’âmes, une créature terrifiante qui absorbe la force vitale de ses victimes. Mais le barbare est prêt à relever le défi ! Comme si cela ne suffisait pas, le capitaine Bor’aqh Sharaq, revient d’entre les morts…
(Contient les épisodes US The Savage Sword of Conan (1974) 88-101, précédemment publiés dans LES CHRONIQUES DE CONAN 15-17 et inédits)
John Francis Moore, Warren Ellis, Pat Broderick, Matt Ryan…
Le Docteur Fatalis voit son destin basculer lorsqu’une brèche temporelle le projette un siècle dans le futur. En 2099, son royaume est en ruine : son château est abandonné et son nom oublié. Vaincu et défiguré par le cyborg Tiger Wylde, Victor Von Fatalis est déterminé à reconquérir son domaine… puis le monde entier !
(Contient les épisodes US Doom 2099 (1993) 1-444, Fantastic Four 2099 (1996) 1-8, Fantastic Four (1961) 413, 2099 A.D. Apocalipse (1995) 1 et 2099 Unlimited (1993) 5-8 et 2099 A.D. Genesis (1995) 1, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : SPIDER-MAN 2099, LES VILAINS DE MARVEL 3, 2099 2-10, 12-18, 20—30, 31-45, SILVER SURFER 12 et inédits)
The Crow est le récit d'un exorcisme, celui de la douleur intime de James O'Barr. C'est l'histoire d'Éric et de Shelly, tous deux assassinés par des truands. Un an plus tard, un corbeau se pose sur la tombe d'Éric pour le ramener d'entre les morts...
Éric et Shelly sont follement amoureux et sur le point de se marier. Rien ne semble pouvoir troubler leur bonheur, jusqu'à ce soir d'horreur où ils sont arrêtés par un gang de truands. Éric reçoit une balle mortelle, qui lui laisse juste le temps d'assister au calvaire de sa compagne. Un an après son décès, Éric revient parmi les vivants pour venger Shelly.
Après RUMBLE et BPRD L'ENFER SUR TERRE, James Harren revient pour ce 2e volet de sa série ULTRAMEGA et prouve qu'il est également un incroyable auteur complet !
Un fléau cosmique s'est propagé, transformant les gens ordinaires en kaiju hyper-violents et monstrueux. Seuls les UltraMegas, trois individus dotés de pouvoirs incroyables, peuvent faire front face à cette déferlante de destruction. Leurs batailles détruisent des villes et sèment une horreur indicible dans leur sillage. Mais est-ce une guerre qu'ils peuvent gagner?
Avis (1)
Jeff Staff MDCU
il y a 1 mois
Un classique du genre, tout simplement. Si vous ne connaissez pas, nous ne pouvons que vous le conseiller. Par contre, faites attention. Malgré les apparences, ce volume n'est pas un tome un mais plutôt la suite de Sunstone.