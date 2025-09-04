Un trailer pour la saison 4 de Marvel Rivals avec Daredevil et Angela !

Plus qu'une poignée de jours maintenant avant que ne débarque la saison 4 de Marvel Rivals intitulée The Heart of the Dragon (ndlr : aucun piège, vous pouvez le traduire par Le coeur du dragon). Pour marquer le coup, une bande annonce a été dévoilée sur la chaine officielle du jeu sur youtube. La voici :

Cette nouvelle saison marquera le début d'une nouvelle map, K'un-Lun, en date du 25 septembre, les débuts d'Angela et de Daredevil mais étend également ses modes avec l'introduction du Combat Libre et de la Conquête. Enfin, les nouvelles fonctionnalités incluent des mises à jour des capacités en équipe et une barre de favoris pour épingler facilement les meilleurs héros et les sélectionner rapidement.

Marvel Rivals, The Heart of the Dragon, sera disponible le 12 septembre.