Spider-Man: Brand New Day : Ruffalo ne dit pas s'il est dans le film mais a hâte de jouer avec Bernthal

MAJ du 06/09 :

Pas facile d'avoir le cul entre deux chaises ! Aujourd'hui, Mark Ruffalo persiste. Il déclare ne pas savoir s'il est dans le film et en même temps... il a hâte de jouer aux côtés de Jon Bernthal.

Voici ce qu'il a déclaré quant à sa présence dans le film :

Vous savez, ce n'est pas confirmé ! Je ne peux pas en parler. Je n'en ai aucune idée ni le droit pour le moment. Peut-être qu'à l'avenir, si cela se produit, nous pourrons avoir cette conversation de manière plus approfondie.

Et voici ce qu'il a déclaré au sujet de Bernthal :

Si je le fais - Ce que les rumeurs disent, c'est que j'en fais partie, une fois que j'aurai un scénario, je saurai que c'est vrai — mais je l'aime et nous avons une amie commune, Lena Dunham, croyez-le ou non, [Rires] qui l'adore. J'ai hâte de travailler avec lui, il est tellement drôle et c'est un acteur tellement génial. Il joue ce personnage comme personne d'autre. J'ai vraiment hâte de le rencontrer, je ne l'ai jamais rencontré !

- - -

Marvel et Sony n'ont toujours pas confirmé la présence de Mark Ruffalo en Hulk dans Spider-Man: Brand New Day. Aussi, la question a été directement posée à l'acteur alors qu'il faisait la promotion de sa nouvelle série HBO, Task, sur le tapis rouge. Voici ce qu'il a répondu :

Je ne sais pas, j'attends toujours des nouvelles. Je n'ai pas encore lu de script. Si cela se produit, cela serait incroyable. J'ai grandis avec cela, et cela a changé ma vie de la meilleure des manières. A chaque fois, c'est un nouveau réalisateur, un nouveau monde, et c'est tellement excitant. Il n'y a rien de comparable à cela. Une série ne change pas son univers d'un réalisateur à l'autre, et c'est ce qui est excitant.

Bref, pour la confirmation, il faudra (encore) attendre.