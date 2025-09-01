[Preview VO] Adventures of Superman: Book of El #1

La preview VO de Adventures of Superman: Book of El #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Phillip Kennedy Johnson et est dessiné par Scott Godlewski. Edité par DC Comics, il sort ce mercredi 3 septembre pour 3.99$.

PHILLIP KENNEDY JOHNSON ET SCOTT GODLEWSKI SE RÉUNISSENT POUR CONTINUER LEUR SAGA SUPERMAN ! Superman est de retour ! Les créateurs de Future State: Superman: House of El, Phillip Kennedy Johnson et Scott Godlewski, se réunissent pour Adventures of Superman: Book of El #1 ! Alors que la Super-Famille profitent d'une paix bien méritée, un puissant allié devenu ennemi envahit la Terre avec une armée à ses côtés et un aspect divin d'Olgrun, le dieu fou du Premier Monde. Alors que même la Super-Famille n'a plus le pouvoir de l'arrêter, Superman est envoyé contre son gré dans un endroit où lui-même n'a jamais mis les pieds… où il trouvera des alliés qu'il n'aurait jamais imaginés. Concluant les événements de Future State et des Action Comics de Phillip Kennedy Johnson, la prochaine aventure épique commence ici !