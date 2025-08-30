Superman : Retour sur 5 polémiques autour du film

On démêle le vrai du faux

Après un mois et demi en salles, on revient sur le premier film du DCU, Superman, qui fait beaucoup parler de lui. On revient donc sur les critiques devenues polémiques et on en discute pour discerner le vrai du faux.

Les polémiques choisies :

- Pa et Ma Kent qui sont des ploucs

- Superman version Disney, le film ne fait pas mature

- Et Superman doit être sauvé genre constamment

- Les baisers trop sensuels et les f*** de Guys Gardner

- American Way Vs Gentillesse

