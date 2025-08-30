  1. Accueil
Superman : Retour sur 5 polémiques autour du film

30 Aout 2025 par Jeff 0
Superman : Retour sur 5 polémiques autour du film

 

Après un mois et demi en salles, on revient sur le premier film du DCU, Superman, qui fait beaucoup parler de lui. On revient donc sur les critiques devenues polémiques et on en discute pour discerner le vrai du faux.

Les polémiques choisies :

- Pa et Ma Kent qui sont des ploucs

- Superman version Disney, le film ne fait pas mature

- Et Superman doit être sauvé genre constamment

- Les baisers trop sensuels et les f*** de Guys Gardner

- American Way Vs Gentillesse

 

 

Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

Fiche Technique

Superman

Sortie : 09 Juillet 2025
Réalisé par
  • James Gunn
Synopsis

  • Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l’humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l’intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan ?


