  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Replay du Twitch du vendredi 22 août : les polémiques autour de Superman, les Tortues Ninja et plus

Replay du Twitch du vendredi 22 août : les polémiques autour de Superman, les Tortues Ninja et plus

21 Aout 2025 par Jeff 0
Replay du Twitch du vendredi 22 août : les polémiques autour de Superman, les Tortues Ninja et plus

Bonjour tout le monde,

Les vidéos liées à notre dernier live sont à présent toutes disponibles.

Vous les trouverez ci-dessous :

 

Marvel One World Under Doom #7 : Superior Avengers

 

Superman : retour sur 5 polémiques autour du film

 

Les Tortues Ninja en France : on en est où ?

 

Les numéros #1 de la VO #18 (Justice League Red, Black Cat, TMNT Journeys ...)

 

 

 

 

 

- - -

Bonsoir à tous,

Le prochain live Twitch... c'est demain 20h ! Nous commencerons par le classique "Les numéros #1 de la VO". Nous parlerons de Superman, Black Cat, de la Justice League et même de Predator (entre autres !). Une rubrique idéale pour vous faire un premier avis sur les prochains séries ! Nous continuerons avec notre cycle One World Under Doom et plus particulièrement avec la série Superior Avengers. Ensuite, nous ferons un point sur la situation des Tortues Ninja en France à travers le sujet TMNT en France : on en est où ?  Enfin, nous terminerons par revenir sur cinq polémiques autour du premier film du DCU signé James Gunn : Superman.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à demain 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Meilleures ventes comics BD Fugue semaine 35

Meilleures ventes comics BD Fugue semaine 35

31 Aout 2025

Cette semaine : quatre Glénat et un Hi Comics

[VF] Sélection MDCU d'août 2025

[VF] Sélection MDCU d'août 2025

31 Aout 2025

Nos avis sur les sorties du mois

Frank Grillo, quel avenir en Rick Flag dans le DCU et quel avenir en Crossbones dans le MCU

Frank Grillo, quel avenir en Rick Flag dans le DCU et quel avenir en Crossbones dans le MCU

29 Aout 2025

Deux personnages, deux directions opposées

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire