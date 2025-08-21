Replay du Twitch du vendredi 22 août : les polémiques autour de Superman, les Tortues Ninja et plus

Bonjour tout le monde,
Les vidéos liées à notre dernier live sont à présent toutes disponibles.
Vous les trouverez ci-dessous :
Marvel One World Under Doom #7 : Superior Avengers
Superman : retour sur 5 polémiques autour du film
Les Tortues Ninja en France : on en est où ?
Les numéros #1 de la VO #18 (Justice League Red, Black Cat, TMNT Journeys ...)
Bonsoir à tous,
Le prochain live Twitch... c'est demain 20h ! Nous commencerons par le classique "Les numéros #1 de la VO". Nous parlerons de Superman, Black Cat, de la Justice League et même de Predator (entre autres !). Une rubrique idéale pour vous faire un premier avis sur les prochains séries ! Nous continuerons avec notre cycle One World Under Doom et plus particulièrement avec la série Superior Avengers. Ensuite, nous ferons un point sur la situation des Tortues Ninja en France à travers le sujet TMNT en France : on en est où ? Enfin, nous terminerons par revenir sur cinq polémiques autour du premier film du DCU signé James Gunn : Superman.
Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.
Je vous dis à demain 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !
Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.
Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :
Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity
Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160
Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity
