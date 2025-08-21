Replay du Twitch du vendredi 22 août : les polémiques autour de Superman, les Tortues Ninja et plus

Rejoignez-nous et partagez votre avis !

Bonjour tout le monde,

Les vidéos liées à notre dernier live sont à présent toutes disponibles.

Vous les trouverez ci-dessous :

Marvel One World Under Doom #7 : Superior Avengers

Superman : retour sur 5 polémiques autour du film

Les Tortues Ninja en France : on en est où ?

Les numéros #1 de la VO #18 (Justice League Red, Black Cat, TMNT Journeys ...)

Bonsoir à tous,

Le prochain live Twitch... c'est demain 20h ! Nous commencerons par le classique "Les numéros #1 de la VO". Nous parlerons de Superman, Black Cat, de la Justice League et même de Predator (entre autres !). Une rubrique idéale pour vous faire un premier avis sur les prochains séries ! Nous continuerons avec notre cycle One World Under Doom et plus particulièrement avec la série Superior Avengers. Ensuite, nous ferons un point sur la situation des Tortues Ninja en France à travers le sujet TMNT en France : on en est où ? Enfin, nous terminerons par revenir sur cinq polémiques autour du premier film du DCU signé James Gunn : Superman.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à demain 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

