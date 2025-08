Fantastic Four: First Steps passe la barre des 150 millions de dollars aux USA une journée après Superman

Bonne nouvelle pour la première famille Marvel ! Le dernier opus Fantastic Four a d'ores et déjà passé la barre des 150 millions de dollars en Amérique du nord. Le cap ayant été passé en six jours, il s'agit, bien évidemment, d'une excellente nouvelle.

Pour ceux qui aiment bien les comparaisons, on notera néanmoins que le film a mis une journée de plus à passer ce cap que le film Superman. Le film de DC Comics s'en sort donc mieux (pour le moment) sur le sol américain. Dans le même ordre d'idée, nous attendons encore les derniers chiffres mais le film de Marvel semble mieux s'en sortir que Superman à l'international. Et si l'ami James Gunn avait raison ?

Quoi qu'il en soit, les deux films font de très beaux résultats. On leur souhaite une belle et longue continuation !