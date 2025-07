Avengers: Doomsday : déjà trois mois de tournage mais un script toujours pas terminé

On le sait. Marvel et DC ne fonctionnent pas de la même manière. D'un côté, nous avons James Gunn qui ne donne pas son feu vert dans que le script n'est pas satisfaisant et définitif (dans la théorie hein, dans la pratique, on a déjà un beau contre-exemple avec Clayface). D'un autre côté, nous avons Kevin Feige dont le processus créatif est en évolution constante et ce, encore bien après le top départ dudit projet.

Aujourd'hui, nous avons un exemple de la façon de travailler de Marvel. En effet, il a été demandé à l'actrice Rebecca Romijn (Mystique dans la première trilogie X-Men) si elle en avait terminé avec le tournage. Sa réponse est assez... étonnante. Voici ce qu'elle a déclaré :

Je n'en suis pas sûre. Le script n'est pas... Ils n'ont pas terminé de l'écriture. C'est vraiment très amusant, et on ne sait pas encore. Ils font beaucoup d'effort pour tout garder secret.

Alors oui, comme signalé, Marvel a tendance à écrire ou à modifier des choses en cours de route. Maintenant, on parle d'un film (ou de deux films films, techniquement) dont le tournage a débuté il y a de cela trois mois (trois mois jour pour jour dès demain pour être précis). Peut-être serait-il temps, tout doucement, de boucler le récit, non ?

Que pensez-vous de cette situation ? Êtes-vous confiant parce que c'est "comme ça qu'ils travaillent" ou faut-il tirer la sonnette d'alarme ?