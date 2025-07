Fantastic Four: First Steps : Un week-end d'ouverture légèrement en-dessous des prévisions

Le week-end d'ouverture de Fantastic Four: First Steps vient de s'achever. Il est donc temps de faire le point. Au final, les chiffres sont légèrement en-dessous que ceux prévus notamment suite à un samedi un peu plus calme. Au final, le film n'a pas réalisé 130 millions de dollars sur le sol américain mais 118 millions de dollars. Bien sûr, ce chiffre reste tout de même très bon et même supérieur aux toutes premières prévisions (avant que celles-ci ne soient revues à la hausse).

A l'international, le film s'est également très bien débrouillé avec 100 millions de dollars supplémentaires.

Pour ce qui est de la comparaison avec Superman, il n'y aura pas d'engueulade. Le film Marvel a fait légèrement moins bien que le film DC sur le sol américain mais c'est l'inverse qui s'est produit à l'international.