The Walking Dead: Daryl Dixon : un poster pour la saison 3

26 Juillet 2025 par Jeff 0 cbm
MAJ du 13/08 :

Petite mise à jour très rapide pour signaler qu'un poster a été dévoilé. Le voici :

The Walking Dead a beau être terminé depuis un bon moment maintenant, elle a eu le temps de faire plein de petits (comme quoi, AMC n'avait pas exagéré lorsqu'ils disaient vouloir faire quelques spin-off...). Et dans la famille TWD nous demandons aujourd'hui The Walking Dead: Daryl Dixon qui, à la Comic Con, a eu droit à un trailer pour sa troisième saison. Le voici :

 

 

Pour ce qui est de l'annonce, elle concerne la saison 4. Oui, rappelez-vous, elle est déjà en tournage. AMC a confirmé qu'elle sera la dernière concernant The Walking Dead: Daryl Dixon. Par contre, nous ignorons encore si cette annonce est synonyme d'arrêt pour Norman Reedus ou de nouveau départ.

