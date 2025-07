DC annonce une nouvelle série Gotham Academy

Si vous avez de bons souvenirs de la série Gotham Academy publiée par Urban dès 2015, bonne nouvelle, DC Comics a annoncé une suite. Enfin, un préquel plutôt, puisque cette mini-série en 6 chapitres se déroulera avant la série originale. Il est en effet prévu de découvrir le passé d'Olive Silverlock, et son arrivée à l'académie en tant qu'étudiante timide des Bas-Fonds. Avec Batman planant sur son passé, elle se retrouve dans dans un monde d'étudiants d'élite, de secrets enfouis et de couloirs hantés. En chemin, elle croisera la route de l'Asile d'Arkham, de milliardaires excentriques et, pour la première fois dans la série, l'un des méchants les plus emblématiques de Batman.

Le titre de la mini-série est Gotham Academy: First Year et elle débutera le 1er octobre 2025 aux Etats-Unis. Le point positif est que l'on retrouvera l'équipe d'origine : Brenden Fletcher, Becky Cloonan et Karl Kerschl. Ils seront rejoint par Marco Ferrari aux dessins. Kerschl s'occupera des couvertures, avec des variant de Dustin Nguyen et Sweeney Boo. Les auteurs promettent que la lecture sera accessible même si vous n'avez pas lu l'original.