Replay du Twitch du jeudi 26/06 : Les crossovers Marvel et DC, Red Hulk, 28 ans plus tard...

Bonsoir tout le monde,

Le replay de notre dernier live est disponible. Voici les liens des différentes parties :

Notre avis sur 28 ans plus tard (on n'est pas DU TOUT d'accord)

Marvel One World Under Doom #3 : Weapon X-Men et Red Hulk

Crossover DC / Marvel : A quoi s'attendre ?

Notre avis sur Life of Chuck

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

- - -

Qui dit jeudi dit live Twitch ! Pour débuter ce nouveau live, nous commencerons par un nouveau numéro de notre cycle One World Under Doom. Pour l'occasion, nous parlerons des séries Weapon X-Men et Red Hulk. Nous continuerons avec un sujet hors comics : Notre avis sur Life of Chuck, actuellement au cinéma. Ensuite, nous passerons aux crossovers Marvel / DC (ou DC / Marvel, comme vous voulez). Nous parlerons de ceux qui arrivent mais également des plus anciens. Enfin, nous terminerons par donner notre avis sur un film que j'ai attendu pas moins de 23 ans : 28 ans plus tard.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à demain 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity