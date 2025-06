Tom King déjà de retour sur Batman avec Steve McNiven

MAJ : Nous avons avons désormais l'identité de celui que Tom King appelle le meilleur dessinateur de comics : Steve McNiven. Chacun se fera son avis sur le choix de ce qualifitatif, mais il est notamment connu pour avoir dessiné Civil War et Old Man Logan. Et ça tombe plutôt bien puisque le dessinateur n'est désormais plus exclusif à Marvel, et donc peut venir voir du côté de DC. Il s'agira vraissemblablement d'un one-shot Batman de 40 pages.

Tom King est intervenu sur le podcast du Batman Book Club. L'occasion pour lui de parler de Killing Time, The Winning Card, du Pingouin... mais aussi de l'avenir. En effet, lors du podcast, on lui a demandé s'il allait revenir sur le personnage du Chevalier Noir. La réponse ne s'est pas faite attendre : le retour a déjà été effectué.

Voici ce qu'il a déclaré :

Je viens d'écrire une histoire sur Batman. Je continuerai d'écrire Batman jusqu'à ce que l'on me dégage. On m'a approché alors que j'étais aux bureaux, je faisais je sais plus quoi, des rencontres avec les éditeurs, et l'éditeur de Batman est venu me voir et m'a dit un truc du genre "Hello, dis-moi, j'ai 40 pages de Batman, tu veux t'en occuper ? Tu peux avoir le dessinateur que tu veux". J'ai répondu "J'ai une idée, il est sans doute le meilleur dessinateur de comics et ils ont dit OK et le dessinateur a dit OK... et j'ai écrit l'histoire, c'est peut-être l'un des plus gros trucs que j'ai pu écrire, elle sera publiée l'an prochain. Je pense que c'est un numéro standalone.