Nouvelle vidéo et nouveaux posters pour Fantastic Four: First Steps

Toujours dans le cadre du top départ de la mise en vente des tickets de cinéma pour aller voir Fantastic Four: First Steps, une nouvelle vidéo et une nouvelle salve de posters ont été dévoilées. Vous trouverez la vidéo ci-dessous et l'ensemble des posters en fin de news.

Petite news rapide afin de signaler qu'un nouveau poster pour le prochain film Marvel, Fantastic Four: First Steps, a été dévoilée. Au-delà du teasing, c'est également un moyen pour Disney de marquer le coup puisqu'aux Etats-Unis, tu peux commencer à acheter tes tickets pour aller voir le film dès demain (mais vu que l'annonce a été faite hier, autant dire "dès aujourd'hui !").

