Marvel tease un affrontement entre Hulk et Thor pour Incredible Hulk #25

La preview d'Incredible Hulk #25 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Phillip Kennedy Johnson et est dessiné par Nic Klein. Edité par Marvel, il sort le mercedi 21 mai pour 4.99$.

THE INCREDIBLE Hulk CONTRE THE MIGHTY Thor ! Bruce Banner et Charlie continuent de chercher le Docteur Strange ce qui les mène bientôt à ASGARD... mais lorsque la porte s'ouvre, le chemin est bloqué par l'Odinson, qui reconnaît Charlie comme le vaisseau d'un Ancien et puissant ennemi ! Ne manquez pas le plus gros match retour de l'histoire de Marvel !