Thunderbolts* passe troisième au box-office américain

Hier, nous vous disions que Thunderbolts* était passé deuxième au box-office américain. De là, on se demandait si le film allait pouvoir rebondir du fait que celui qui lui était passé devant était déjà sorti il y a un mois. Finalement, non seulement Thunderbolts* n'a pas récupéré la première place mais, en plus, il est passé à la troisième. Malheureusement pour Marvel, le dernier Destination Finale est passé par là. Une sortie qui fait mal et qui empêchera, à n'en pas douter, le film de retrouver le top du classement sur le sol américain.

A noter que, malgré cela, le film continue de plutôt bien se débrouiller. A voir si cette tendance se confirme avec les chiffres de ce week-end.

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le film ci-dessous :