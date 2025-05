Thunderbolts* passe deuxième au box-office américain

Le petit dernier de l'écurie Marvel, Thunderbolts* a eu droit à une belle surprise ce jeudi et, malheureusement, pas vraiment une bonne. En effet, le film est passé de la première à la deuxième place au box office américain. Un fait assez étonnant dans le sens où les spécialistes s'accordaient à dire que le film devrait tenir bon jusqu'à la semaine prochaine du fait que la concurence était jugée relativement faible. Sauf que voilà, visiblement, il y a bien un film qui a tiré son épingle du jeu pour passer devant le film Disney.

Mais alors, quel film qui viendrait de sortir n'aurait pas été jugé à sa juste valeur par les spécialistes ? Eh bien c'est ça, le truc. Il ne vient pas "juste de sortir". Il s'agit de Sinners sorti le 18 avril (et donc, deux semaines avant Thunderbolts*), succès critique et commercial qui, 30 jours après sa sortie, continue de rapporter des billets grâce au bouche à oreille, aux articles spécialisés et une nouvelle sortie dans les salles de cinéma en IMAX.

Bien sûr, rien ne dit que la situation va persister et, d'ailleurs, les chiffres de ce vendredi ne sont pas encore tombés mais il est assez étonnant de voir ce film, plus Ancien et surtout, moins accessible (on parle d'un film d'horreur), passer devant un film Marvel qui est encore à placer dans les "sorties récentes". A voir si la situation va de nouveau s'inverser ce week-end avec les classiques "sorties en famille". Pour info, le podium est complété par The accountant 2.

Si vous êtes intéressés, vous trouverez notre avis sur le film Thunderbolts ci-dessous :