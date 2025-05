Daredevil: Born Again, Charlie Cox et Vincent D'Onofrio réagissent au trailer d'Ironheart

Cette news est à placer dans la catégorie anecdote.

Hier, Marvel a (enfin) dévoilé le trailer de leur prochaine série : Ironheart. Et si le trailer a été jugé, globalement, assez mou au sein de notre équipe, il y a visiblement deux personnes qui l'ont bien apprécié : Charlie Cox et Vincent D'Onofrio, respectivement Daredevil et le Caïd dans Daredevil / Daredevil: Born Again.

En effet, une vidéo montrant les deux acteurs découvrir la bande annonce a été dévoilée.

La voici :

De votre côté, qu'en aviez-vous pensé ?