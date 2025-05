Charlie Cox (Daredevil: Born Again) déclare ne pas être dans Avengers: Doomsday

Charlie Cox soit Daredevil dans la série éponyme, est déjà apparu dans plusieurs séries et films. En plus de la série Daredevil et sa suite, Daredevil: Born Again, il est apparu dans The Defenders, Spider-Man: No Way Home, She-Hulk et Echo. Aussi, il est légitime de se demander si l'acteur serait oui ou non dans Avengers: Doomsday.

Eh bien des propres mots de l'acteur, la réponse est non :

Pas moi. J'ai hâte de le voir, mais je ne suis pas impliqué là-dedans.

A noter que lors de l'échange, l'acteur a confirmé qu'il fallait s'attendre à de gros caméos lors de la saison 2 de Daredevil : Born Again mais sans avancer de noms.