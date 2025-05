[Preview VO] Gwenpool #1

La preview VO de Gwenpool #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Cavan Scott et est dessiné par Stefano Nesi. Edité par Marvel, il sortira le 14 mai pour 4.99$.

GWENPOOL EST DE RETOUR ET PLUS DANGEREUSE QUE JAMAIS ! La super-héroïne préférée de tous se met à changer, elle devient plus sombre... plus directe... et apporte sa propre marque de Justice hyper violente à un New York parsemé de batailles ! Qui est cette sombre Gwenpool ? Et qu'a-t-elle à voir avec le Spectacular Spider-Man ? En gust star : Fin Fang Foom ET Jeff the Land Shark — cette série va vous bouleverser.