[Preview VO] Star Wars #1

La preview VO de Star Wars #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit Alex Segura et est dessiné par Phil Noto. Edité par Marvel, il sortira ce mercerdi pour 4.99$.

UNE NOUVELLE AVENTURE ÉPIQUE COMMENCE POUR LUKE, LEIA ET HAN DANS LE SILLAGE DU RETOUR DU JEDI ! • L’auteur à succès du New York Times ALEX SEGURA lance la nouvelle ère audacieuse de STAR WARS. • LUKE SKYWALKER doit défendre la NOUVELLE RÉPUBLIQUE contre une bande de mercenaires assoiffés de sang ! • HAN SOLO enquête sur un mystère mortel de la pègre et sauve un allié surprenant ! • LEIA ORGANA doit faire face à une nouvelle alliance opposée aux objectifs de la Nouvelle République !