Thunderbolts : un premier week-end à 175 millions de dollars ?

Si on prend la fourchette haute, c'est possible

Les dernières estimations du prochain Marvel, Thunderbolts*, ont été dévoilées. Et si nos louanges envers la bande annonce, à l'époque, n'avaient rien changé, il semblerait que les premiers retours, eux, aient joué sur les chiffres. En effet, les estimations ont été légèrement revues à la hausse. A présent, on parle d'un top départ qui irait entre 70 et 75 millions de dollars. A travers le monde, le film pourrait aller jusqu'à 175 millions de dollars. Un chiffre qui ne sera pas facile à obtenir mais qui est considéré, dans les faits, comme étant atteignable.

Si tel est le cas, il s'agirait d'un très beau résultat, d'autant plus que le budget est estimé à "seulement" 180 millions de dollars (avant les coûts liés au marketing, bien sûr). Clairement, il y a en tout cas de quoi être optimiste du côté de Marvel.

Côté critiques, le film n'a pas de quoi rougir non plus dans le sens où les sites spécialisés vont, le plus souvent, dans le sens des premiers retours que nous vous avions communiqués il y a quelques jours.

De notre côté, nous vous proposerons notre avis sur le film dès demain.