Lanterns: Paul Ben-Victor (The Wire) rejoint le casting de la future série HBO

Un acteur de plus !

C'est au tour de l'acteur Paul Ben-Victor de rejoindre le casting de la saison 1 de Lanterns qui sera diffusée sur HBO. Selon Deadline, l'acteur tiendra le rôle d'Antaan. Là où cela devient intéressant, c'est que bien que ce nom ne soit pas connu des lecteurs des comics, sa description, elle, n'est pas sans rappeler un certain Atrocitus puisque l'on parle d'un extraterrestre descendu sur Terre pour se venger des atrocités commises sur son peuple. Par contre, le nom d'Atrocitus n'a jamais été mis en avant jusque-là. Nous ne savons donc pas encore si Antaan est un véritable personnage ou un nom temporaire pour cacher l'identité d'un véritable personnage des comics (et donc, hypothétiquement, Atrocitus).

Par contre, on rappelle que le tournage de la série est déjà bien entamé. Le personnage ne devrait donc pas être régulier.

L'acteur, notamment connu pour son rôle dans la série The Wire, rejoint Jasmine Cephas Jones, J. Alphonse Nicholson, Jason Ritter, Nicole Ari Parker et, bien sûr, Kyle Chandler et Aaron Pierre.